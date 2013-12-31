Як запобігти харчовому отруєнню під час свят

Величезна кількість людей щодня стикається з харчовими отруєннями. Особливо актуальна ця проблема в святкові дні. Тому під час свят слід пам`ятати про основні симптоми і першу допомогу при отруєнні. Адже своєчасне лікування не тільки прискорить одужання, але й застрахує від важких наслідків.

Харчові отруєння - це захворювання, що виникають при вживанні продуктів, отруйних за своєю природою, або таких, що містять бактеріальні яди, чи забруднених отруйними домішками.

У вологому, теплому і живильному середовищі бактерії і мікроби швидко розмножуються. Харчові отруєння можна умовно розділити на дві групи: бактеріальні (харчові токсикоінфекції) та небактеріальні (хімічними речовинами, отруйними грибами і травами, отруйною рибою). Антисанітарія, недотримання правил гігієни при зберіганні і упаковці продуктів харчування - ось найпоширеніші причини харчових отруєнь. Симптоми харчових отруєнь надзвичайно різноманітні: болі в шлунку, блювання, нудота, висока температура і навіть нирковий, печінковий і неврологічний синдром.

Дуже багато людей намагаються визначити придатність продуктів за їхнім зовнішнім виглядом або запахом. Правда, далеко не завжди інгредієнти страв, що містять мікроби, змінюють свій смак, колір, запах або консистенцію. У результаті в їжу вживаються неякісні продукти. При купівлі та подальшому зберіганні їжі в холодильнику потрібно знати, що готові та сирі продукти мають бути окремо.

Найпоширеніша помилка багатьох господинь - повільне розморожування м`яса і м`ясних напівфабрикатів при кімнатній температурі. У той час, коли м`ясо всередині ще заморожено, на його поверхні починають активно розмножуватися патогенні мікроорганізми. М`ясо потрібно розморожувати або в холодильнику, поза морозильною камерою, або в мікрохвильовій печі. М`ясо необхідно під час приготування ретельно піддавати термічній обробці. Вкрай не рекомендується вживати в їжу погано просмажене м`ясо з кров`ю.

Також багато людей воліють вживати яйця в сирому вигляді, ніби так вони приносять більше користі. Однак у такому випадку дуже високий ризик зараження сальмонельозом. Більше того, навіть перед приготуванням яєць їхню шкаралупу необхідно мити.

Ні в якому разі не можна вживати в їжу м`ясні та молочні продукти, якщо вони перебували при кімнатній температурі більше двох годин. Навіть якщо смак і зовнішній вигляд продуктів не змінилися, вони можуть бути зіпсованими і являти загрозу для здоров`я людини.

Харчове отруєння на свято завжди неприємно, якими б незначними були його симптоми. Навіть звичайне нетравлення шлунка цілком може зіпсувати настрій і веселу атмосферу свята, а важке харчове отруєння призвести до необхідності звернення до лікаря в терміновому порядку. Тому, щоб уникнути харчового отруєння і не псувати свято ні собі, ні близьким, необхідно подбати про те, щоб святкові страви на вашому столі були не тільки смачними, а й безпечними для здоров`я.

Маленьким дітям, людям похилого віку та вагітним жінкам рекомендується негайно звернутися до лікаря при появі перших симптомів харчового отруєння. Лікування отруєння необхідно також у тому випадку, якщо симптоми не зникають протягом довгого часу. Вчасне звернення за медичною допомогою позбавить вас від багатьох неприємних наслідків харчового отруєння.

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