Натуральні олійки кращі за креми

Косметолог Світлана Гайдар зі Львова каже, що вони значно ефективніші за масла. А головне - натуральні.

"Якщо вважати, що у кремі є багато додаткових речовин, то можна сказати, що купляти олійки для рук, тіла, повік навіть економніше. Адже їх треба усього крапельку і пляшечки вистачає на довго. І ми не переплачуємо за ароматизатори, розчинники, які є у кремах з вмістом тих же самих олій, - каже фахівець. - Єдиним недоліком олій є те, що вони можуть лишати жирний блиск на тілі. Тоді треба просто після кожного нанесення промокати обличчя, руки і тіло паперовими серветками або рушничками".

Які олійки для чого використовувати, розподає далі.

"Я особисто вибираю для себе трояндову, жожоба, алоє вера, виноградних кісточок, сезамову, оливкову. Трояндова дуже ароматна але дорога. Її застосовую лише для обличчя і шиї. Добре омолоджує, надає шкірі свіжості і шовковистості. Її наносити - одне задоволення. Алоє-вера добре заліковує ранки і сліди від прищів та плями. Однак врахуйте, що алоє сильно витягує недоліки зсердини. Тому усі вугрі можуть раптом повилазити наверх. Проте з часом це добре очистить шкіру."

Масло виноградних кісточок прекрасно зволожує тіло і руки, можна брати його і до лиця. Те ж саме призначення сезамової, або кунжутної, олійки. Таке ж - і оливкової.

"Масло жожоба - це чудотворний засіб. Воно ідеально перетворює шкіру навколо очей. Його можна наносити і на волосся. Для цього капельку розітріть між пальцями долонь і проведіть по щойно вимитому і висушеному волоссі, вкладаючи зачіску. Волосся стане блискучим, гладким. І ще добре виліковує вугрі та прищі."

Також як маску для волосся використовують реп`яхову олію - проти випадання, оливкову - для краси і блиску, мигдалю і жожоба - для росту. А для лікування і оздоровлення ослабленого беруть олійку амла. Це масло індійського агруса, який є найбільшим джерелом вітаміну С. Однак цю олію можна придбати лише в інтернет-магазинах.

"Олії не лише зволожують і утримують вологу, вони живлять її масою вітамінів та і мнералів, тому омолоджують, - продовжує Світлана Андріївна. - Але якщо шкіра обличчя жирна, перед використанням олійок, краще порадитися з лікарем. Для жирної підійдуть масла з розмарину, м`яти, кедра, імбиру, ялівця, меліси, чебрецю, сосни, евкаліпта."

Косметолог радить спробувати рицинову олію, яку знають як касторка. Вона також має масу користі для волосся і шкіри навколо очей. Однак дуже в`язка і її важко змивати.

"Проте при щоденному втиранні у повіки і вії протягом трьох місяців помітно видовжує вії і робить їх густішими. Не забувайте, що зволожувати треба і губи. Наносіть на них будь-яку олійку, яка вам подобається. Також рослинні масла - ідеальні для шкіри малюків," - додає косметолог.

gazeta.ua