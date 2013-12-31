Правила догляду за шкірою взимку

Захищати шкіру обличчя слід, навіть якщо ви вдягнули шапку і два шарфа. Тіло захищене від проникнення сонця одягом, а обличчя - ні. Навіть в осінньо-зимовий період слід використовувати лосьйон для засмаги з фотоустійким чинником 30, і перед виходом на вулицю наносити його на обличчя, шию і груди.

Не забувайте про руки, навіть якщо ви тримаєте руки в кишенях, це все одно не означає, що вони не потребують догляду в зимовий період часу. Щодня наносьте крем для рук, щоб запобігти появі змощок, пігментації і сухості.

Якщо ви ведете активний спосіб життя, то вкрай важливо, перед ранковою пробіжкою, захистити шкіру обличчя. Краще за все викорийистовувати водостійке та потостійкий сонцезахисний засіб. Постарайтеся знайти спортивн сонцезахисний засіб. Ці засоби спеціально розроблені таким чином, що при появі поту вони не змиваються і що важливо не потрапляють в очі.

Якщо ви ведете дуже активний спосіб життя, то сонцезахисний фактор лосьйону повинен бути від 30 і вище. Це особливо стосується тих людей, які займаються зимовими видами спорту.

Пам`ятайте, що запобігти будь-якому захворюванню завжди легше і дешевше, ніж його лікувати. Слід раз на рік перевірятися у дерматолога, не важливо, скільки вам років і що ви думаєте про стан вашої шкіри. Меланома - вид раку шкіри, який легко піддається лікуванню, якщо захворювання виявлено на ранній стадії. Додатково до цього, деякі незначні (на ваш погляд) пошкодження шкіри, можуть бути дуже серйозними, і вимагають негайного лікування.