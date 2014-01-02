Виплата пенсій у січні розпочнеться відповідно до графіку

Виплата пенсій у січні 2014 року відбудеться відповідно до поденного графіку, незважаючи на тривалі свята.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королівська, поінформували УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Цього року перший тиждень січня, коли і розпочинається виплата пенсій, – вихідні дні. Однак, щоб громадяни не відчули жодних незручностей, ще 30 грудня 2013 року поштовим відділенням та відділенням банків було перераховано близько 2,4 млрд грн для забезпечення цих виплат», - сказала вона.

Таким чином, за словами міністра, забезпечено фінансування пенсій, виплата яких відповідно до поденного графіку відбувається до 7 січня.

«Відділення зв’язку розпочнуть виплату 4 січня і будуть працювати також 6 січня. Що ж до Пенсійного фонду, то він працюватиме 3 січня, і в цей же день продовжить фінансування виплати пенсій», - повідомила Королевська.