В Україні першим у Новому році народився хлопчик-богатир

Хлопчик на ім`я Тимофій став першим народженим в Україні новорічної ночі, такі козаки вагою у 4,5 кг народжуються нечасто, повідомляє ТСН.

Народжені у перші години 2014 українські дітки особливі, упевнені їхні батьки, у них буде незвичайна доля.

Медики відзначають, що дедалі частіше українки народжують другу і третю дитинку. Святкової ночі у пологовому зали заповнені. А охочих народити швидкі тільки й устигають довозити. При цьому, кажуть лікарі, витримана і гендерна рівність. На кожного хлопчика - по одній дівчинці. Загалом медики відзначають - тенденція імен для немовлят, які б однаково гарно звучали різними іноземними мовами в Києві зростає.

Так, у новорічну ніч народились дівчата з іменами Емілі та Ніколь.