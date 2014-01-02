Глобальне потепління може виявитися сильнішим, ніж вважалося

Глобальне потепління за умови подвоєння концентрації вуглекислого газу в атмосфері може виявитися сильнішим, ніж вважалося.

Як повідомляє РІА «Новости», у статті, опублікованій в журналі Nature, середня температура підвищиться як мінімум на 3 градуси Цельсія, а не на 1,5 градуса, як виходило з колишніх підрахунків.

Клімат на Землі змінюється, зокрема, через зростання концентрації парникових газів (зокрема вуглекислого газу), що утворюються в результаті діяльності людини. Ступінь зростання середньої температури по всьому світу за умови подвоєння рівня CO2 порівняно з доіндустріальною епохою називають чутливістю клімату. Вчені розробили кілька способів її визначення. Згідно з даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), зростання температури становитиме від 1,5 градуса до 4,5 градуса.

Стівен Шервуд (Steven Sherwood) з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) і його колеги уточнили ці дані. Як основний чинник, що впливає на ступінь чутливості клімату, вони назвали утворення хмар, що залежить від руху повітряних мас.

Так звані хмари нижнього ярусу деякою мірою знижують дію парникового ефекту: вони утворюються на висоті 2-3 км над тропічним океаном і відбивають сонячне світло, тим самим охолоджуючи планету. Отже, при зменшенні кількості цих хмар температура має підвищитися, пишуть вчені. Вони використали 43 розроблених раніше кліматичних моделі для оцінки того, як рух повітряних мас може вплинути на зміну клімату.

Аналіз одержаних даних свідчить, що зростання температури становитиме як мінімум 3 градуси – вдвічі більше, ніж передбачалося раніше. В середньому ж, пишуть автори статті, температура підвищиться приблизно на 4 градуси. Тим часом, у звіті Climate Action Tracker пропонувалися схожі дані: до 2100 року середня глобальна температура зросте на 3,7 градуса. Вірогідність того, що вона перевищить 4 градуси, становить близько 33%.