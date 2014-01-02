Сімейні лікарі в Україні отримують 7 тис - МОЗ

В Україні з цього року усі лікарі первинної ланки отримуватимуть надбавки за обсяг виконаної роботи та її якість.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я, на останньому засіданні у 2013 році Кабінет мністрів України прийняв постанову, якою наступного року передбачені надбавки до заробітної плати медичним працівникам первинної ланки у всій країні. Раніше їх отримували лише медики у пілотних регіонах. Зазначені надбавки будуть виплачуватися не тільки за обсяг виконаної роботи, але й за її якість.

Постановою також затверджено Порядок формування фонду оплати праці медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу, та Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.

Ухвалення постанови дозволяє формувати гарантований фонд оплати праці медпрацівників, які надають первинну медичну допомогу. Фонд включає в себе видатки на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи та створить передумови для поліпшення медичного обслуговування населення.

У прес-службі нагадали, що у державному бюджеті на 2013 рік на виплату надбавок медичним працівникам первинної ланки з надання медичної допомоги у пілотних регіонах було передбачено 250 млн грн, що дозволило в середньому збільшити зарплату на 50-60%.

Зокрема, у Києві на ці надбавки було передбачено 57,3 млн грн. Протягом семи місяців 2013 року вони нараховувалися 910 лікарям первинної ланки, середня сума підвищення заробітної плати яких становила близько 1040 грн. У порівнянні з січнем 2012 року, зарплата столичних лікарів, котрі працюють на «первинці», в 2013 році зросла на 33,6%, у працівників середнього медичного персоналу вона збільшилася на 38,4%.

У середньому по Україні розмір заробітної плати лікарів сімейної медицини та загальної практики становить 6,5-7 тис грн.