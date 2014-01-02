Українці викидають з новорічного столу харчів на 200 грн

Обсяг харчових відходів, які українці викидають після новорічного столу, в грошовому еквіваленті становить близько 199 грн із кожного святкового столу, йдеться в дослідженні агентства AgriSurvey, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Українці викидають зіпсованих продуктів на суму, що в середньому становить 199 грн або 18% від прожиткового мінімуму в 2013 році. Водночас щомісячні харчові відходи, приміром, британської сім`ї значно вищі, але їх розмір всього лише 6% від прожиткового мінімуму британця», - зазначається в дослідженні.

За інформацією соціологів, обсяг втрат українських домогосподарств дорівнює 4,8 кг салату «Олів`є» з розрахунку на один новорічний стіл. «У сумі це становить 30,1 тисяч тонн «Олів`є» загалом по країні», - цитують автори менеджера маркетингових і соціологічних досліджень AgriSurvey Ганну Квіт.

За її словами, найекономнішими під час новорічних свят є люди зрілого й літнього віку, зате найбільш марнотратною є молодь, а також ті, хто святкують Новий рік у великих компаніях.

Раніше агентство AgriSurvey зазначало, що внаслідок псування харчових продуктів під час новорічних свят українці втратять близько 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Проект державного бюджету на 2014 рік, який уряд подав на розгляд до Верховної Ради, пропонує встановити прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2013 року – 1,176 тис. грн, із 1 липня – 1,207 тис. грн, із 1 жовтня — 1,256 тис. грн.