Магнітні бурі у січні 2014
16:58, 02 січня 2014Країна
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Перший місяць 2014 порадує нас відносним спокоєм. У січні Сонце потривожить нас лише кілька днів, в решту часу метеообстановка буде спокійною.
Незначні магнітні коливання очікуються 3 , 4 , 10 і 14 січня.
Геомагнітні бурі на Землі відбуваються кілька разів на місяць через процеси, що виникають на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на нашій планеті.
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