Магнітні бурі у січні 2014

Перший місяць 2014 порадує нас відносним спокоєм. У січні Сонце потривожить нас лише кілька днів, в решту часу метеообстановка буде спокійною.

Незначні магнітні коливання очікуються 3 , 4 , 10 і 14 січня.

Геомагнітні бурі на Землі відбуваються кілька разів на місяць через процеси, що виникають на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на нашій планеті.