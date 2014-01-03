Горобина протистоїть розвитку остеопорозу

Плоди горобини - просто сарбниця вітамінів і фосфору. За змістом каротину вона перевершують моркву, а вітаміну С в ній значно більше, ніж у яблуках. Особливо цінний вміст мікроелемента фосфору, без якого в людському організмі неможливе повноцінне засвоєння кальцію. Так що в боротьбі з дитячим рахітом і жіночим остеопорозом горобина цілком може позмагатися з дорогими сортами морської риби.

Крім того, в горобині багато дубильних речовин і сорбінової кислоти, що володіє сильними бактерицидними властивостями.. За народними рецептами, щоденне вживання хоча б кількох свіжих ягід горобини допомагає вагітним жінкам уникнути важкого токсикозу.

Високо цінують фахівці і смакові якості горобини. Її гіркуватий смак покращує травлення і апетит, легка кислинка освіжає і сприяє переварюванню їжі, а невеликий терпкий відтінок покращує колір шкіри і сприяє загоєнню ранок.

Ось, власне, на цих основних властивостях і засноване застосування горобини. Найбільш популярне її використання при таких захворюваннях, як гіпертонія, атеросклероз, захворювання нирок, погана згортання крові. Сік горобини використовують при геморої, гастрит (із зниженою кислотністю).