Горобина протистоїть розвитку остеопорозу

11:05, 03 січня 2014
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Поліпшує засвоєння кальцію

Плоди горобини - просто сарбниця  вітамінів і фосфору. За змістом каротину вона  перевершують моркву, а вітаміну С в ній значно більше, ніж у яблуках. Особливо цінний вміст мікроелемента фосфору, без якого в людському організмі неможливе повноцінне засвоєння кальцію. Так що в боротьбі з дитячим рахітом і жіночим остеопорозом горобина цілком може позмагатися з дорогими сортами морської риби.

Крім того, в горобині багато дубильних речовин і сорбінової кислоти, що володіє сильними бактерицидними властивостями.. За народними рецептами, щоденне вживання хоча б кількох свіжих ягід горобини допомагає вагітним жінкам уникнути важкого токсикозу.

Високо цінують фахівці і смакові якості горобини.  Її гіркуватий смак покращує травлення і апетит, легка кислинка освіжає і сприяє переварюванню їжі, а невеликий терпкий відтінок покращує колір шкіри і сприяє загоєнню ранок.

Ось, власне, на цих основних властивостях і засноване застосування горобини. Найбільш популярне її використання при таких захворюваннях, як гіпертонія, атеросклероз, захворювання нирок, погана згортання крові. Сік горобини використовують при геморої, гастрит (із зниженою кислотністю).

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