Прогноз погоди на 2014 рік від народного синоптика

Народний синоптик з Дніпропетровська Валерій Некрасов прогнозує раннє і дуже спекотне літо в цьому році.

«У 2014 році на нас чекають справжні погодні гойдалки: кидатиме, як кажуть, то в жар, то в холод», - сказав синоптик, пише «Комсомольская правда в Украине».

Так, за його прогнозами, початок січня буде помірно теплим, Різдво порадує слабким "мінусом", а з 11 січня до України прийде справжня зима - з снігом і морозами.

Початок лютого буде "сирим", але потім вдарять 20-градусні морози. Холоди підуть на спад у третій декаді, зазначив Некрасов.

Втім, додав народний синоптик, на ранній прихід весни сподіватися не варто - початок березня буде морозним, до початку квітня протримається холодна дощова погода, а 10-15 квітня і зовсім очікуються заморозки. Потім наступить різке потепління, і 1 травня вже будемо ходити у футболках, обіцяє він.

Зате літо триватиме чотири з половиною місяці. При цьому максимальна температура в липні становитиме +32, а в серпні аж +35.

Перша половина вересня також буде по-літньому теплою. У жовтні наступить осінь, а в листопаді - перші заморозки.

З природних катаклізмів Некрасов передбачає цього року зливи, град, сильні вітри. Посуха загрожує Криму і Херсону. Разом з тим очікується урожай яблук і абрикосів, а також грибів.

Джерело: kp.ua