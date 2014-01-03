Які причини підвищеного тиску

Оптимальним вважається тиск, незалежно від статі і віку людини, 120/80 мм рт. ст. Високим - тиск більше 140/90. Причому в кожному десятому випадку підвищений тиск - симптом якогось іншого захворювання - станів, що супроводжуються стрибками тиску. Така гіпертонія називається симптоматичної.

Ігнорувати часте підвищення тиску можна. Крім дискомфорту, пов`язаного з головними болями, запамороченням і нудотою, гіпертонія може викликати пошкодження ряду органів (головний мозок, серце, судини, очі, нирки) і порушення в їхній роботі. При підвищеному тиску серце працює з підвищеним навантаженням, що з часом призводить до збільшення або гіпертрофії його стінок. Зростає ризик розвитку інсульту, ішемічної хвороби серця (зокрема інфаркту міокарда), хронічної серцевій недостатності, крововиливів у сітківку ока, захворювань нирок.

Причини підвищеного тиску бувають різні: їх багато і в кожному випадку вони можуть бути індивідуальні. На жаль, навіть досвідчені лікарі не завжди можуть їх визначити без додаткових методів обстеження всього організму. Така невизначеність, звичайно, радувати не може. Але є інша новина. Абсолютна більшість причин гіпертонії - це фактори, які залежать від вашого способу життя, і ви можете на них вплинути!

Основні причини підвищеного тиску

Сіль і жир. Перше правило дієти для гіпертоніка - виключити з меню їжу, що містить багато солі та жиру. Може, краще почати виконувати його прямо зараз?

Зайві кілограми. Ця причина найчастіше супроводжує причину № 1. Більше маса - більше крові, щоб забезпечувати цю масу. А судини при цьому ширше не стають, от і доводиться їм працювати під підвищеним тиском.

Нестача мінералів. Для нормальної роботи серцевого механізму необхідно мати достатню кількість калію і магнію в своєму організмі. Перший допомагає виводити зайву сіль і є провідником серцевого імпульсу, другий робить серце сильніше і бореться з утворення тромбів.

Куріння. Сигарети - найлютіший ворог серцево-судинної системи! Мало того, що в результаті паління утворюються тромби, так ще й судини починають неправильно працювати. Здорова судина буде розширюватися при надходженні більшого об`єму крові, «обкурена», навпаки, звужується і порушує роботу всієї системи.

Відсутність фізичних навантажень. Активний спосіб життя знижує ризик розвитку гіпертонії на 20-50% порівняно з «сидячим». Без навантаження судини втрачають свій тонус, і на них не можна буде покластися в скрутну хвилину.

Стрес. От іще одна причина підвищеного тиску, яку ви можете контролювати. Особливу радість гіпертонії ви доставляєте, коли безрезультатно починаєте заспокоювати себе сигаретою або вмістом холодильника.

Інші захворювання. Оскільки все в організмі взаємопов`язано, то різні несправності у вашому організмі можуть привести і до підвищення тиску. Порушення роботи нирок або наднирників, печінки, щитовидної залози, цукровий діабет - все це можливі причини високого тиску.

Спадковість. Все-таки спадкову схильність до підвищеного тиску не можна скидати з рахунків. Крім того, бувають випадки, коли якісь анатомічні особливості ускладнюють кровотік і тим самим стають причиною високого тиску.

Екологія. Особливо актуально для мешканців мегаполісів. Тому не втрачайте шансу побути на природі - це допоможе тримати тиск у нормі.

Отже, підіб`ємо підсумки - з усіх перерахованих вище факторів є тільки один, на який ми ніяк не можемо вплинути - спадковість. Всі інші можливо регулювати, тому здоровий спосіб життя – чудовий засіб для профілактики гіпертонії!

Але й останнє: при виявленні цифр підвищеного артеріального тиску візит до лікаря в кожному разі є вкрай бажаним.

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