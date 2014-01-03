Ми живемо сьогодні в дуже швидкому темпі. Щодня вирішуємо безліч важливих проблем, розрулюємо масу складних ситуацій. Часто не даємо собі часу на відпочинок, перестаємо радіти простим речам, мало приділяємо уваги своїм близьким, перевтомлюватися.

Організм людини, звичайно, дуже витривалий і володіє величезними ресурсами. Але ці ресурси не нескінченні. Якщо їх витрачати бездумно, не підживлювати, вони можуть попросту закінчитися, і трапиться біда. Першою сигналізує про неблагополуччя в організмі людини нервова система. Вона подає команди серцю, судинам, імунній системі і при тривалому перевантаженні перестає справлятися зі своїми функціями. Від перенапруги може наступити нервове виснаження організму.

Нервове виснаження: симптоми

Симптоми нервового виснаження проявляються у двох категоріях: інтелектуальні і фізичні. Інтелектуальні проявляються розладами концентрації і пам`яті, нездатністю зосередитися і зниженням здатності до навчання. Фізичні симптоми починаються з дратівливості і постійної втоми. Навіть тривалий сон не приносить відпочинку, всі справи йдуть з напругою, будь-яка дрібниця стає проблемою.

З причинами нервового виснаження кожен з нас стикається щодня. Це недолік відпочинку, підвищені фізичні та емоційні навантаження, і практично вже звичні стреси.

Незбалансоване харчування, травми, хронічні захворювання, інфекції, хірургічне втручання та інтоксикації можуть також привести нашу нервову систему в стан, далекий від стабільного і гармонійного.

До лікування нервового виснаження потрібно підходити комплексно. Найчастіше нервове виснаження намагаються лікувати тільки медикаментами (транквілізатори, нейролептики тощо) проте ці препарати мають безліч побічних ефектів і не гарантують результат.

Нервове виснаження: лікування

Почніть з відновлення спокою і відпочинку. Необхідно зняти напругу, тривогу і налагодити нормальний сон.

Створіть собі життя в щадному режимі, перебуваючи в домашній обстановці, постійно вмикайте спокійну музику. Існують спеціально підібрані аудіоколекції зі звуками тропічного лісу, морської стихії, співу птахів або просто складіть добірку релаксивної музики.

Нервове виснаження: зупиніться

Навчіться самоаналізу, розкладіть внутрішньо по поличках все, що вас турбує і хвилює, всі проблеми запишіть на листок паперу. Знайдіть більше часу для себе, зустрічей з друзями і відпочинку на природі. Проблем в принципі не існує - проте ми самі не втомлюємося їх придумувати і створювати з навколишньої дійсності.

Навчіться отримувати користь зі стресів. Адже будь-яке нервове потрясіння - це досвід, досвід реагувати і справлятися з ситуацією гідно і без глобальних наслідків. Наше божевільне життя все одно не залишить нас у спокої, стреси будуть і далі, але в наших силах зробити їхню появу короткочасною і скороминущою.

Громовідвід у вигляді фізичні вправи так само необхідний для лікування нервового виснаження. Найпростіше - тривалі прогулянки на свіжому повітрі і плавання.

Лікування нервового виснаження не завжди буває легким і в деяких випадках може знадобитися навіть стаціонарне лікування, але правильне лікування і психологічні установки приведуть до повного одужання, життя стане бачитися й відчуватись як щось хороше і приємне!

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