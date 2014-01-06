Фактори довголіття

Є багато способів подовжити життя людини. У першу чергу дотримуйтеся таких правил: енергетична цінність продуктів повинна бути низькою, але їжа повинна бути якісною, з достатніми вмістом вітамінів, мікроелементів і збалансованим співвідношенням жирів , білків і вуглеводів . Адже результати досліджень показують, що дотримання цього правила продовжує життя в середньому на 20-30%.

Фізичні навантаження теж грають не останню роль. Як стверджує статистика, у 60% людей причиною смерті є серцево - судинні захворювання. Саме фізична активність, а не спорт великих досягнень, є профілактикою цих захворювань. Помірні фізичні навантаження не тільки тренують серцево-судинну і дихальну системи, але і створюють позитивні емоції, які є важливим фактором довголіття.

Крім того, не слід забувати і про сексуальні стосунки, які також несуть потужний позитивний емоційний заряд, а за користю для здоров`я їх можна порівняти із заняттям фізичними вправами.

Важливим є соціальний аспект довголіття, адже згідно з дослідженнями вчених самотні люди живуть менше від сімейних. Для людини важливо відчувати себе потрібною суспільству, тому що людина - істота соціальна .

А ще геронтологи закликають не "загнивати" у житті, тренувати свій мозок і займатися активною розумовою діяльністю

Отже тривалість нашого життя значною мірою залежить від нас самих.