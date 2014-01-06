Фактори довголіття
10:47, 06 січня 2014Країна
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Їжа повинна бути якісною, з достатніми вмістом вітамінів
Є багато способів подовжити життя людини. У першу чергу дотримуйтеся таких правил: енергетична цінність продуктів повинна бути низькою, але їжа повинна бути якісною, з достатніми вмістом вітамінів, мікроелементів і збалансованим співвідношенням жирів , білків і вуглеводів . Адже результати досліджень показують, що дотримання цього правила продовжує життя в середньому на 20-30%.
Фізичні навантаження теж грають не останню роль. Як стверджує статистика, у 60% людей причиною смерті є серцево - судинні захворювання. Саме фізична активність, а не спорт великих досягнень, є профілактикою цих захворювань. Помірні фізичні навантаження не тільки тренують серцево-судинну і дихальну системи, але і створюють позитивні емоції, які є важливим фактором довголіття.
Крім того, не слід забувати і про сексуальні стосунки, які також несуть потужний позитивний емоційний заряд, а за користю для здоров`я їх можна порівняти із заняттям фізичними вправами.
Важливим є соціальний аспект довголіття, адже згідно з дослідженнями вчених самотні люди живуть менше від сімейних. Для людини важливо відчувати себе потрібною суспільству, тому що людина - істота соціальна .
А ще геронтологи закликають не "загнивати" у житті, тренувати свій мозок і займатися активною розумовою діяльністю
Отже тривалість нашого життя значною мірою залежить від нас самих.
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