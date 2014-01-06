Що прискорює обмін речовин

Продукти, що прискорюють обмін речовин, будуть сприяти схудненню. Тому їх варто включати в раціон харчування, якщо перед вами стоїть завдання позбавлення від зайвої ваги. Ці продукти діють по-різному, але при їх регулярному прийомі обмін речовин може значно прискоритися, пише povarenok.ru.

Про те, як можна і потрібно худнути, у наш час відомо майже все. Відомі і продукти, що прискорюють обмінні процеси, тобто збільшують витрати енергії. Якщо енергії для обмінних процесів не вистачає, то організм бере її із запасів - з підшкірно-жирової клітковини, яка і запасалась саме для таких випадків.

Було встановлено, що до продуктів, що прискорюють обмінні процеси, належать білки (худе м`ясо, риба, молочні продукти, горіхи), вуглеводи (овочі, фрукти, ягоди, продукти з цільного зерна), риб`ячий жир, спеції, чай, кава, шоколад і вода.

Білки

Білки - це худе м`ясо, риба, молочні продукти. Для переробки білків потрібно більше енергії, ніж для інших продуктів переробки (відсутні калорії організм отримує за рахунок спалювання запасів жиру, при цьому енерговитрати збільшуються майже вдвічі) тому вони і сприяють схудненню.. Вживання білкової їжі сприяє прискоренню обмінних процесів, тому так ефективні білкові дієти для схуднення.

У молоці, крім того, міститься багато кальцію, а цей мінерал здатний значно прискорити обмін речовин. Якщо вживати молочні продукти три рази в день, то можна прискорити обмінні процеси більш ніж на половину.

Джерелом рослинного білка є горіхи - вони також сприяють прискоренню обміну речовин, але з-за того, що вони дуже калорійні, їх не можна їсти багато. У горіхах багато корисних рослинних жирів і мікроелементів, що беруть участь в обміні речовин.

Вуглеводи

Всі вуглеводи можна розділити на прості і складні. Прості вуглеводи називаються також легкозасвоюваними, так як вони швидко всмоктуються в кров і включаються в обмін речовин. Істотних енерговитрат при їх вживанні немає, а ось у вигляді жиру вони можуть відкладатися.

На відміну від простих, складні вуглеводи засвоюються повільно і на це йде набагато більше енергії. До таких вуглеводів відносяться овочі, каші, хліб грубого помелу, фрукти і ягоди.

Овочі - це основне джерело складних вуглеводів. Крім того, в них багато мінеральних речовин, за рахунок чого вони також прискорюють обміни процеси.. Джерелом складних вуглеводів є і цільнозернові продукти, до них відносяться хліб грубого помолу, гречана, вівсяна, рисова, кукурудзяна крупи.

З фруктів слід особливо відзначити ананаси і цитрусові. У ананасах міститься фермент бромелайн, який допомагає засвоювати білки, прискорюючи тим самим обмін речовин.. Цитрусові (грейпфрути, лимони, апельсини) також сприяють значному прискоренню обмінних процесів за рахунок вмісту в них великої кількості біологічно активних речовин (вітамінів, макро - і мікроелементів).

Для правильного обміну речовин необхідні як тварини, так і рослинні жири. Потреба в рослинних жирах можна компенсувати будь-яким рослинним маслом. А ось тваринні жири рекомендують отримувати у вигляді риб`ячого жиру, який регулює рівень біологічно активної речовини лептину в організмі, що відповідає за швидкість обміну речовин в організмі і за спалювання жиру.. Риб`ячий жир можна отримувати у вигляді жирної риби (наприклад, лосося), а можна у вигляді капсул, які продаються в аптеці.

Спеції

Більшість спецій сприяють прискоренню обміну речовин. Додаючи їх в їжу, можна прискорити обмін речовин. Так, у гострому перці міститься капсаїцин - саме він додає перцю пекучий смак і прискорює обмін речовин.. Також діє імбир, фенхель і всі інші спеції.

Природні стимулятори

До природних стимуляторів відносяться кофеинсодержащие напої - чорний і зелений чай і кава. Під дією кофеїну в організмі виробляється більше нейромедіаторів (речовин, які передають нервові імпульси) адреналіну і норадреналіну, які прискорюють обмінні процеси.

Природним стимулятором є і шоколад - під його впливом виділяється нейромедіатор серотонін, який також прискорює обмін речовин.

Вода - це обов`язкова складова частина всіх біохімічних процесів в нашому організмі, з яких будується обмін речовин. Тому якщо води мало, всі обмінні процеси сповільнюються.. В день потрібно випивати до півтора літрів води. Крім того, вода пригнічує апетит і допомагає «витягувати» із запасників (депо) відстрочені жири.

Таким чином, дійсно існують продукти, здатні прискорювати обмін речовин.. Більш того, вибір їх досить великий, і з них цілком можна скласти правильний раціон харчування, який допоможе скинути зайві кілограми.