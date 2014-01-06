Груша омолодить шкіру

В промисловій косметиці існуєнизка продуктів з додаванням груші. Та й у себе вдома ми можемо приготувати трішечки дива на основі цього плоду – груша наситить нашу шкіру природними вітамінами і мікроелементами.

Отже, якщо вас не влаштовує ластовиння, ви може спробувати відбілити їх таким чином: зрілу грушу розминають, віджимають сік, а м`якоть накладають на обличчя (при сухій шкірі м`якоть змішують з сухим молоком до консистенції кашки) на 15-20 хвилин і змивають водою. Ця ж маска корисна і при нечистій, в плямах, шкірі.

Для сухої шкіри взимку корисна маска, приготовлена з натертої на тертці груші, їдальні ложки сметани і столової ложки грейпфрутового соку. Тримати її треба півгодини змити теплою водою.

Сік груші підходить для догляду за будь-яким типом шкіри. Маски і лосьйони з груш роблять шкіру обличчя гладкою, еластичною, скорочують пори. Кашка з м`якоті стиглої груші тримається на обличчі 20 хвилин і змивається спочатку теплою, а потім холодною водою.

Рецепт для нормальної і жирної шкіри. Виберіть найкрасивішу кисло-солодку грушу і використовуйте її м`якоть для маски. Розімніть 2 столові ложки м`якоті груші, додайте пару чайних ложок збитих білків і нанесіть отриману масу на обличчя. Маска з груші має властивість знімати втому шкіри і підвищувати настрій.

Маска з однієї м`якоті сприяє загоєнню саден і тріщин, омолоджує і освіжає шкіру.