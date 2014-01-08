Сьогодні в Україні до +10°

Сьогодні в Україні істотні опади не очікуються.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму до 5° тепла; вдень 2-7° тепла; на Прикарпатті та в Криму до 10° тепла.

У Києві та області у середу - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.