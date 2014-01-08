МОЗ закуповувало ліки за завищеними цінами - депутати

Фракція "Батьківщина" вимагає від Генпрокуратури, МВС, СБУ, Рахункової палати, Держфінінспекції та Міністерства економіки провести невідкладну перевірку фактів закупівлі Міністерством охорони здоров`я в грудні 2013 році ліків за завищеними цінами та притягнути всіх винних до відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОО “Батьківщина”, відповідне депутатське звернення направив заступник голови партії, народний депутат Павло Петренко.

У зверненні наголошується, що 23 грудня 2013 року Міністерство охорони здоров’я у рамках здійснення держзакупівель закупило лікарські засоби у компаній-посередників за суттєво завищеними цінами, що «призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах».

Зокрема, як стверджує депутат, ціни були завищені на такі препарати:

- препарат "Кансидаз" був закуплений МОЗом по ціні 4361 грн за упаковку, тоді як у Чехії його вартість становить 3741 грн;

- препарат "Мікамін 50 мг" був закуплений по ціні 4421 грн за упаковку, його вартість в Угорщині – 1698 грн;

- препарат "Мікамін 100 мг" був закуплений по ціні 8737 грн за упаковку, його вартість у Чехії – 3368 грн;

- препарат "Онкаспар" був закуплений по ціні 18285 грн за упаковку, його вартість у Польщі – 12511 грн;

- препарат "Ноксафіл" був закуплений по ціні 11628 грн за упаковку, його вартість у Словаччині – 5867 грн;

- препарат "Сімулект" був закуплений по ціні 15660 грн за упаковку, його вартість у Угорщині – 9663 грн.

Як наголошує Петренко, ці закупівлі були здійснені у компаній-посередників, які вже неодноразово виступали «фігурантами скандалів щодо необґрунтовано завищених цін на ліки, - «Людмила-Фарм», «Фармадіс», «ФРА-М».

"Загалом лише по цих семи закупівлях, проведених МОЗ, переплата бюджетних коштів становить понад 13 мільйонів гривень", - йдеться у депутатському зверненні.

Із огляду на це, Петренко звернувся до Генпрокуратури, МВС, СБУ, Рахункової палати, Держфінінспекції та Міністерства економіки з вимогою провести невідкладну перевірку фактів закупівлі МОЗом у 2013 році ліків за завищеними цінами та притягнути всіх винних осіб до відповідальності.