У Києві системно знищують дерева

Генеральна прокуратура України заявляє, що незаконне знищення дерев у столиці носить системний характер, у зв’язку з чим внесла відповідне подання до Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України з посиланням на результати прокурорських перевірок.

За словами начальника відділу ГПУ Олександра Амплєєва, виявлено факти незаконного знищення зелених насаджень на об`єктах благоустрою, у тому числі в межах територій природно-заповідного фонду.

«Власне, як приклад можу навести незаконне знищення зелених насаджень на території парку «Партизанська слава» та парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва імені Т.Г. Шевченка в місті Києві. Розмір завданих державі збитків становить майже 200 тис. грн», - сказав він та додав, що за цими фактами Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері розпочато два кримінальні провадження, досудове слідство у яких триває.

Також, зазначив прокурор, наявні випадки незаконного знищення зелених насаджень при проведенні будівельних робіт, у зв`язку з чим прокурорами зареєстровано кримінальні провадження.

«Так, посадовці одного з товариств за відсутності дозвільних документів організували незаконне знищення понад тисячу дерев при будівництві житлового будинку з підземним паркінгом у Солом`ямському районі міста, чим державі завдали збитків на суму 750 тис. грн», - розповів Амплєєв.

Аналогічні порушення, додав начальник відділу, виявлено на території Печерського, Дарницького та Шевченківського районів столиці.

За словами прокурора, мають місце непоодинокі випадки незаконного використання бюджетних коштів, виділених для проведення робіт з озеленення території міста. За такими фактами розпочато кримінальні провадження прокурорами Дарницького, Оболонського, Печерського та Подільського районів столиці.

Крім того, він поінформував про те, що допускаються порушення вимог закону при наданні земельних ділянок із розташованими на них зеленими насадженнями під будівництво.

«У серпні поточного року Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб Київського обласного управління лісового та мисливського господарства. На підставі незаконних висновків цих посадовців Київською міською радою змінено цільове призначення земель лісового фонду і дві ділянки вартістю понад 500 тис. грн надано у приватну власність для будівництва», - повідомив Амплєєв.

За результатами перевірки прокурорами розпочато 15 кримінальних проваджень, внесено 36 подань. На сьогодні розглянуто та задоволено 22 документи прокурорського реагування, за якими до відповідальності притягнуто 36 посадових осіб. Пред`явлено до суду 46 позовів, з них 5 розглянуто та задоволено.

«З огляду на те, що виявлені порушення мають системний характер, за результатами перевірки внесено подання до Київської міської державної адміністрації», - резюмував Амплєєв.