Як правильно пити спиртне, щоб зберегти здоров'я

"Є такий анекдот: "Чим відрізняється начальник на корпоративі від алкоголіка? Перший думає: "Як би не випити?" - а другий: "Де випити?" Але ввечері вони в однаковому стані", - каже Анатолій Вершигора, 63 роки, головний лікар київської станції швидкої допомоги.

"На жаль, у нас немає культури пиття. Вважається, молодшим людям краще пити вино. Старшим - більш міцні напої, але меншу кількість. Змішувати не можна. Особливо коли п`єте червоне вино і ще щось. Це може викликати сильніші мігрені. А коньяк взагалі вживають після трапези. А у нас його випивають замість горілки і закусують олів`є та голубцями."

Часто отруєння викликає зневоднення організму. Тому на кожну чарку алкоголю лікар радить запивати такою ж кількістю води. Ідеальна доза - склянка вина, чи чарка чогось міцнішого за одну годину.

"Щоб позбутися похмілля, обов`язково багато пити, не менше ніж два літри за добу. Добре нейтралізує алкоголь солодкий чай з м`яти та лимона. Аспірин плюс дві таблетки цитрамону знімають головний біль. Щоб вивести з організму токсини, п`ють активоване вугілля. Ну і розсіл з квашених огірків. Або морську капусти чи просто розчин морської солі з розрахунку чайна ложка на півчашки води."

Крім того радить поспати вдень хоча б дві години. Поснідати нежирним м`ясом та картоплею. І намагатися уникати спорту та фізичних навантажень.

gazeta.ua