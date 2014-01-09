Як запобігти інсульту

Причина виникнення інсульту - порушення кровообігу в головному мозку. Через нестачу живлення відбувається пошкодження частини мозку і закупорка судин. В результаті виникає крововилив і загибель мозкової тканини.

Інсульт, після захворювання серця і раку, посідає лідерську позицію щодо смертності в світі. Поширений вік - 40-60 років. Які причини можуть привести до розриву судини або її закупорки?

До основних причин, що призводить до тяжких наслідків, належать:

Високий тиск;

Атеросклероз;

Серцево-судинні захворювання.

Порушення ліпідного обміну при цукровому діабеті веде до утворення холестеринових бляшок, що підвищує ризик виникнення інсульту. Алкоголь, куріння, надлишкова маса тіла, вік також належать до факторів ризику.

Високий тиск - одна з основних причин, що призводять до розриву судин. Для запобігання захворювання необхідно знизити тиск. Причиною підвищеного тиску можуть бути в`язкість крові, високий вміст холестерину, зайва вага, проблеми з нирками, цукровий діабет, стрес, неправильне харчування.

Профілактика інсульту: «ні» каві й «так» спорту

Необхідно виключити з раціону каву, міцний чай, жирну і копчену їжу, більше пити чистої води. Контролювати вагу, займатися фізичними навантаженнями. Якщо гіпертонія викликана певними захворюваннями, потрібне постійне медичне спостереження.

Профілактика інсульту складається з декількох основних кроків. Один з них - зниження холестерину. Іншими словами, при профілактиці інсульту необхідно наситити дієту продуктами, які сприяють зниженню рівня холестерину. Чемпіони серед них: вівсяні пластівці, мигдаль і соєві продукти. Перевіряти холестерин необхідно раз на рік - після двадцяти років, і раз на півроку - після сорока.

Профілактика інсульту: боротьба з атеросклерозом

Другий крок на шляху профілактики інсульту, - боротьба з атеросклерозом. У цьому може допомогти переважання в дієті овочів і фруктів. Одне з пояснень, чому овочі та фрукти вкрай необхідні для профілактики інсульту, в тому, що ці продукти - найбагатші джерела антиоксидантів, які, як відомо, знімають запалення і запобігають утворенню бляшок на стінках артерій. Антиоксиданти розширюють кровоносні судини, а, значить, покращують кровотік. Так що для профілактики інсульту краще вживати велику кількість свіжих овочів і фруктів у такому розмаїтті, яке ви тільки здатні собі дозволити.

Один з найбільш цінних фруктів для профілактики інсульту - банан, багатий на калій. Учені довели, що раціон, у якому майже немає калію, підвищує ризик виникнення інсульту на 30%. Два-три банани на день або жменя чорносливу насичують меню калієм, не залишаючи інсульту жодних шансів.

Профілактика інсульту: «ні» солі

Необхідно також зменшити кількість вживаної солі. Також необхідно звести до мінімуму споживання перероблених продуктів: рибних і м`ясних консервів, кетчупів, ковбас та інших копчених продуктів.

Як бачите, при профілактиці інсульту багато залежить від способу життя, його міняти важко, але можливо. Медикаментозну профілактику завжди зможе підібрати грамотний кардіолог, особливо, якщо є ризик і ви звернулися вчасно.

Але бувають ситуації, коли швидку допомогу необхідно викликати негайно:

Поява несподіваної слабкості, оніміння або паралічу м`язів обличчя, руки або ноги, звичайно з одного боку тіла;

Незвичайне утруднення або порушення мовлення;

Різке погіршення зору одного або обох очей;

Несподіване порушення ходи, запаморочення, втрата рівноваги або координації;

Гострі головні болі без жодних зрозумілих причин.

У такій ситуації вирішальними будуть організованість дій близьких нам людей і професіоналізм медиків.

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