Землю накрила потужна магнітна буря
10:42, 09 січня 2014Країна
0
Порушення сну і працездатності, дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди. Щоб запобігти нездужанню, слід більше часу відводити на відпочинок і сон, завчасно приймати призначені лікарем препарати, уникати фізичних і емоційних навантажень...
У четвер, 9 січня, жителів Землі може очікувати магнітна буря.
Це прогнозують фахівці в Інституті прикладної геофізики Росгідромету, передають Vesti.Ru.
Це станеться, якщо нашу планету наздожене хмара плазми, викинутої в результаті потужного спалаху на Сонці, – вона була зареєстрована напередодні о 20.32.
Спалах – один з найбільших за останні роки – стався в групі плям 1944 і став вже другим за минулий вівторок. Перший – був меншої потужності. Фахівці привласнили йому клас M5.6.
У основу класифікації покладена потужність рентгенівського випромінювання, яке реєструється на поверхні Землі. Загалом класів п`ять: за збільшенням потужності A, B, C, M і X. Перехід на кожен новий рівень означає збільшення потужності випромінювання в 10 разів.
Як писав УНІАН, потужні магнітні бурі нерідко тягнуть за собою збої у системах зв`язку, виводять з ладу супутники і навігаційну апаратуру. На організм людини найбільш негативний вплив чинять малі магнітні бурі. Порушення сну і працездатності, дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, попереджають медики. Щоб запобігти нездужанню, слід більше часу відводити на відпочинок і сон, кажуть фахівці. Вони рекомендують у такі дні завчасно приймати призначені лікарем препарати, уникати серйозних фізичних і емоційних навантажень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter