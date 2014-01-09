Чи небезпечне голодування?

Ольга Перевалова - лікар- дієтолог центру естетичної медицини " Риммарита", член Національної асоціації дієтологів і нутриціології РФ, розповідає, до чого може привести періодичне голодування .

" Голодування - це утримання від їжі. Утриматися від їжі один раз на тиждень корисно всім. Краще розвантаження організму влаштовувати, починаючи з вечора одного дня і до вечора наступного дня. Методик голодування представлено багато.

Це може бути голодування, що триває від трьох днів, а іноді доходить до трьох тижнів. Більше голодувати фахівці не радять. Відомо, що людина без їжі здатна прожити два місяці.

Без води ж не можна прожити більше трьох днів (необхідно завжди пам`ятати про підтримку рівня рідини в тілі) , а без повітря - не більше 2 хвилин. Все це вкрай сильні стреси для організму. Саме тому методика голодування вимагає строгих показань і медичного супроводу ".