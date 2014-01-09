Українські спортсмени змагатимуться на Паралімпійських іграх

Українські спортсмени змагатимуться за медалі в 3-х із 5-ти видів спорту на Паралімпійських іграх 2014 року, які пройдуть у березні в Сочі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.

Зокрема, українці візьмуть участь у змаганнях із лижних гонок, біатлону, гірськолижного спорту.

Всього в Паралімпійських іграх візьме участь 31 український спортсмен.

Сафіуллін зазначив, що є надія на хороші показники українських паралімпійців. Міністр повідомив, що за золоту медаль на Паралімпійських іграх спортсмени отримають по 100 тисяч доларів, за срібну - по 70 і за бронзову - по 50 тис. доларів.

Довідка УНІАН. Збірна України зайняла п`яте місце в загальнокомандному заліку Х зимових Паралімпійських ігор, які проходили в 2010 році у Ванкувері, завоювавши 19 медалей - 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових.

Всього було розіграно 64 комплекти нагород у п`яти видах спорту - гірськолижному спорті, біатлоні, лижних гонках, хокеї й кьорлінгу.

За загальною кількістю нагород першими стали росіяни, відновивши національний рекорд на Паралімпіаді (38). Другими в загальномедальному рейтингу стали німці (24), третіми - українці й канадці (по 19).