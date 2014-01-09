Завтра в Україні +12

15:13, 09 січня 2014
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 На заході та у центрі дощі

Завтра вночі в Україні без опадів, вранці та вдень у західних, північних та центральних областях очікуються дощі.
 
У південній частині вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних, а вдень і у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
 
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму 7-12° тепла.
 
У Києві та області у п’ятницю вночі без опадів, вранці та вдень дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
 
Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.
 
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