До лікарні доставлено постраждалого альпініста з України

Альпініста із України, який постраждав під час сходження на Ельбрус, доставлено до лікарні, повідомили УНІАН в Управлінні МНС РФ по Кабардино-Балкарській Республіці.

«О 13.05 мск рятувальники передали потерпілих працівникам Центру медицини катастроф. Одного із потерпілих з травмами голови доставлено до Центральної районної лікарні Тирниауза. Другий альпініст госпіталізації не потребує», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, таким чином, пошуково-рятувальна операція на Ельбрусі завершена успішно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, вранці до оперативно-чергової зміни Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарській Республіці надійшло повідомлення про те, що на Ельбрусі на висоті 5100 м з обриву зірвалися двоє туристів з України (група туристів складалася з 8 осіб). На допомогу туристам вирушив Ельбруський пошуково-рятувальний загін у складі 7 чоловік і двох одиниць техніки.