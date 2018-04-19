Як прокинутися бадьорим і оптимістичним

Як почнеш день, так його і проведеш. Істина не нова. Але як же починати день з хороших думок, якщо кожного разу він починається із зловісного «дзззиииииинь», що вириває вас з обіймів Морфея? Як прокинутися у хорошому настрої?

Відчуття розбитості і небажання рухатися насилу допомагає прогнати чашка уранішньої кави, а щоденну роботу доводиться виконувати на автоматі. Про ентузіазм і азарт і не йдеться. Чи можна вставати, жити, працювати і засинати по-іншому? Так — щоб з ранку до вечора відчувати себе Людиною, а не смутним равликом? Можна! Сомнологи стверджують, що для цього потрібно лише навчитися жити за своїм внутрішнім біологічним годинником і слухати свій організм. А Далі — по пунктах.

Цикли сну

Сон — не перерва в діяльності мозку, це просто інший стан свідомості. Дійсно, під час сну мозок проходить через декілька різних фаз, або стадій, активності, що повторюються з приблизно півторагодинною циклічністю. Саме тому ідеальний варіант, якщо час вашого сну буде кратний півтора годинам — 6;7,5; 9 або 10,5 годин (більше спати просто непристойно, але деякі замучені життям представники сильної статі вмудряються). Вважається, що чоловічий сон, як правило, глибший, ніж жіночий, тому будити себе в недозволений час чоловікові — блюзнірство у квадраті.

Що ж робити, якщо ви помітили, що ваші особисті цикли сну не укладаються у відведений півторагодинний інтервал? Шукати інший спосіб пробудження — до душі. Благо сучасні технології їх пропонують немало.

Час біжить зигзагом

Левова частка запізнень на роботу трапляється через те, що рефлекторно ми вимикаємо будильник після перших двох секунд його крику, думаючи про себе: «ще 5 хвилин і встану...» і продовжуємо спати далі!

Для таких бідолаг учені вигадали тікаючий будильник!

Знешкоджувати таке диво буде непросто, він тікає по звивистій і хаотичній траєкторії. Якщо після такої уранішньої пробіжки ви знову закутаєтеся в ковдру, то тільки з тієї причини, що бігаючий будильник заведений помилково і сьогодні взагалі не потрібно вставати так рано.

Тікаючий будильник оснащений достатньо гнучкою системою настройки способу пробудження. Наприклад, функцію «тікання» можна включати під час повторного дзвінка.

Розумний будильник

Це диво техніки веде себе стосовно вас набагато лояльніше: йому не потрібно указувати не точний час пробудження, а інтервал, протягом якого вам потрібно прокинутися. За допомогою спеціальної манжети, яка одягається на зап`ястя, він стежить за вашим сном, за тим, як ви вовтузитеся, і будить вас в найкращий, на його думку, момент. Дані про рухи передаються за допомогою бездротового з`єднання на будильник, де пристрій аналізує їх і ухвалює рішення про те, чи варто дозволити вам додивитися сон або вас можна сміливо будити. Прекрасна можливість прокинутися у хорошому настрої!

Подушка-будильник

У подушці є шар світлодіодів під поверхнею, який і випромінює світло поступово наростаючої інтенсивності. Крім того, шар виконує функції дисплея, показуючи поточний час на поверхні подушки.

За сорок хвилин до призначеного часу пробудження подушка починає світитися і м`яко виводить користувача зі сну. Такий плавний і природний процес пробудження допомагає встановити біологічний годинник і добовий ритм сну / неспання.

Поступове пробудження дозволяє організму уникнути звичайного (і дуже шкідливого) шоку від будильника, що раптово включається. Цикл сну завершується природним чином, завдяки «ефекту світанку». Крім того, своїм будильником ви не розбудите більше нікого в будинку, оскільки він не видає звуків! Натисненням однієї кнопки можна включити підсвічування і використовувати подушку як нічник. Або годинник.

Природно, такий будильник підійде не всім. Багато хто скидає уві сні подушку на підлогу, лягають на неї животом, або зовсім затискають між колінами. Влаштовувати бій такими подушками-будильниками теж, видно, небезпечно. Та і прати її непросто.

Вставати за правилами

Ну, а якщо ви не довіряєте сучасним технологіям, а відчувати себе бадьорим дуже хочеться, дотримуйтеся декількох простих правил, які допоможуть вам з ранку прийти у норму.

1. Очі

Повіки потрібно відкривати тоді, коли вам захочеться цього. Якщо зробити це раніше — вони «злипатимуться», і, швидше за все, протягом всього дня хотітиметься спати. Тому не потрібно поспішати, і після виконання наступних пунктів очі відкриються самі собою. Це також вирішення питання: як прокинутися у хорошому настрої.

Насамперед після того, як ви прийшли до тями, потрібно зробити рухи очима із заплющеними повіками. Добре підійдуть кругові рухи, вісімки, діагоналі і т.д.

2. Бачу-чую-відчуваю!

Прокинутися — означає відчути зовнішній світ. Для цього добре підійде метод 1-2-3-4-5: назвіть про себе одну річ, яку чуєте, одну — яку бачите, (це може бути і внутрішній образ) і одну — яку відчуваєте. Потім — по дві речі, по три, по чотири і, нарешті, по п`ять. Так ви плавно «повернетеся в реальність». До речі, зворотна процедура (5-4-3-2-1) чудово допомагає заснути.

Після активізації психологічної займемося активізацією фізіологічною:

Стискаємо-розтискаємо по черзі пальці рук і ніг. Раз по 5-10.

Посміхаємося (5-10 разів).

Робимо 2-3 глибоких вдихи.

«Моргаємо» 5-10 разів. Очі можна не розплющувати.

Потягуємося всім тілом.

М`яко розтираємо руками обличчя, скроні і вуха. Вуха — обов`язково.

Розтираємо руки, живіт, ноги. Загалом, все тіло. Живіт розтирати або вертикально, або за годинниковою стрілкою.

Підводимося. 3. Заряджаємося!

Зарядка — дуже важлива річ. Потрібна для того, щоб розігнати кров. Кількість вправ повинна бути такою, щоб не було важко.

Кругові рухи головою ліворуч-праворуч.

Махи руками: вперед-назад, разом-по черзі.

Нахили вперед.

Кругові рухи тазом ліворуч-праворуч.

Кругові рухи в колінах ліворуч-праворуч.

Віджимання.

Присідання.

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