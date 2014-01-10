Виноград - фрукт корисний для очей
12:18, 10 січня 2014Країна
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Захищає сітківку очей від стресу
Виноград названий засобом профілактики вікового захворювання очей, яке може стати причиною сліпоти в літньому віці.
Розуміння процесів, що відбуваються всередині ока, дозволило офтальмологам назвати речовини, необхідні людині для гарного зору.
Вчені з університету Фордхэма, Нью-Йорк, виявили у винограді антиоксиданти, що захищають очі від вікової макулярної дегенерації. В ході експерименту вони спостерігали за мишами, генетично схильними до розвитку цього захворювання очей.
Експерти вважають, що втрата зору з віком пов`язана з постійним оксидативним стресом. Згідно з результатами дослідження, виноград захищає сітківку очей від оксидативного стресу, що є профілактикою сліпоти.
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