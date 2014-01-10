Причини розвитку цирозу печінки

Що таке цироз печінки? Цироз є одним із найнебезпечніших ускладнень багатьох захворювань печінки.

Захворювання, яке призводить до цирозу, в тій чи іншій формі знищує клітини печінки (запальні процеси, отруєння, рубцювання тощо). Це призводить до появи рубцевих утворень печінки, орган припиняє свою нормальну життєдіяльність.

Причин виникнення цирозу печінки багато. Але основною причиною у всьому світі вважається зловживання спиртним.

Причиною цирозу стають також будь-які запальні процеси в печінці. Вірусні гепатити (В, С, дельта, G) - одна з найбільш поширених причин цирозу. Найбільш цирозогенні віруси С і дельта, причому вірус гепатиту С називають «ласкавим вбивцею», оскільки він призводить до цирозу печінки в 97% випадків, при цьому захворювання довго не має ніяких клінічних проявів.

Частіше за інших цирозом печінки страждають люди, які мають контакти з отрутами, шкідливими речовинами (залізо, мідь), які накопичуються в печінці, крові та інших органах. Жирна їжа, деякі лікарські препарати здатні завдати печінки непоправної шкоди.

Чи є цироз серйозною проблемою? Так, це дуже небезпечне захворювання, яке важко піддається лікуванню і призводить до смерті практично так же часто, як і онкологія.

Печінка - незамінний орган у вашому організмі, який відповідає, перш за все, за виведення токсичних речовин і відходів життєдіяльності. Крім цього, печінка синтезує цілу групу речовин, без яких організм не зможе функціонувати. Ще одна небезпека цирозу - порушення зв`язку між печінкою і жовчними протоками, що безпосередньо дестабілізує травний процес.

Найбільш специфічні симптоми цирозу печінки:

пожовтіння шкіри (жовтяниця). Також жовтіє білок очей. Відбувається це через підвищений вміст білірубіну в крові;

втомлюваність;

слабкість;

зниження або повна втрата апетиту;

свербіж шкіри (при застої жовчі і накопиченні в крові великої кількості жовчних кислот);

синці ( відбувається через зниження згортання крові).

Можливі також:

біль у правому боці і правому підребер`ї, і надчеревної області, що посилюються після їжі (особливо після прийому гострої, жирної їжі), фізичного навантаження. Болі викликані збільшенням печінки, супутніми захворюваннями травної системи;

нудота, іноді блювота (можлива кривава блювота при кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу і шлунку);

почуття гіркоти і сухість у роті;

дратівливість;

часте рідке випорожнення (особливо після прийому жирної їжі);

здуття живота;

зниження маси тіла.

Цироз печінки - діагноз, якого потрібно уникати будь-яким способом, варто тільки берегти свою печінку і вести здоровий спосіб життя. Звернення до лікаря в будь-якому випадку позбавить від хвилювань, пов`язаних із неправильною самодіагностикою.

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