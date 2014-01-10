Завтра на півдні України очікується до 11° тепла
13:33, 10 січня 2014Країна
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Вітер західний, північно-західний
Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вночі та вранці на півночі Лівобережжя, у Полтавській, Дніпропетровській та східних областях дощі, місцями з мокрим снігом, у Карпатах впродовж доби невеликий мокрий сніг, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
На решті території - без істотних опадів.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах та на Закарпатті до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині 7-11°.
У Києві та області у суботу - без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.
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