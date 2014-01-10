Світло допомагає лікувати алкогольну залежність

Світлова дія здатна простимулювати нейрони, тим самим запустивши систему контролю споживання спиртного, довели експерименти з гризунами. Це потенційно нове лікування алкоголізму, неврологічних і психічних недуг, пише The Financial Express з посиланням на роботу Університету Буффало.

У основі підходу лежить оптогенетика, що впливає на вивільнення дофаміну і, отже, на поведінку. В рамках експериментів спочатку фахівці привчили щурів до алкоголю (тварини сильно напивалися). Стимулюючи дофамінові нейрони в певній послідовності, вдавалося досягти тривалого, хоч і не дуже активного вивільнення дофаміну. Це дозволяло щурам утримуватися від спиртного.

Що важливо, вони не пили, навіть після закінчення стимуляції. Використовувана світлова стимуляція, на відміну від електричної, впливає на конкретні групи нейронів. Можна простимулювати за раз лише один тип нейронів. Для цього спочатку в мозок вводиться вірус з геном, що кодує світлочутливий білок. Потім білок активізує конкретну групу дофамінових рецепторів в системі нагороди мозку при опромінюванні, пояснюють фахівці.

Meddaily