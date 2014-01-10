Як допомогти дитині при блювоті

Блювота - результат інфекції шлунково-кишкового тракту. Вона безпосередньо пов`язана з інфекцією, початок якій дають бактерії.

Блювота може виникати і у випадку розвитку інших захворювань, які вимагають безпосереднього медичного втручання. Для цього може знадобитися призначення медикаментозних препаратів. Блювота дуже часто виникає у дітей, особливо в ранньому віці.

Причини блювоти вельми різноманітні. У більшості випадків блювоті передує нудота, підвищене слиновиділення, швидке і глибоке дихання.

Причинами блювоти як у дитини, так у дорослого є переїдання, укачування, розлад шлунка або порушення правильної роботи кишечника (отруєння, інфекції, алергія на їжу, ушкодження), різні порушення роботи мозку (інфекції, головний біль, травми і удари голови, пухлини), проблеми, пов`язані з внутрішнім вухом (укачування і запаморочення).

Необхідно також розрізняти блювоту і зригування. Зригування зазвичай відбувається без зусиль, напруження м`язів живота і діафрагми, і є результатом переповнення шлунка їжею або повітрям.

Насамперед, необхідно встановити причину блювоти. Якщо сталося отруєння, тут вже не варто заважати. Блювота - захисна реакція організму, за допомогою якої з організму виводиться вражаючий фактор, тобто токсини.

При сильній блювоті, щоб попередити обезводнення, рекомендується давати приблизно раз на годину спеціальний розчин, який дозволяє відновити рідину в організмі. Не давайте солодкі, кислі або солоні напої.

За один раз дозволено пити рідину невеликою кількістю і маленькими ковтками. Тільки лікар зможе виписати вам протиблювотні препарати і за необхідністю, направить до лікарні. Необхідно знати, що фізична активність може тільки посилити нудоту і блювоту.

Батьки кожної дитини (особливо немовляти!) повинні знати про те, в яких випадках при появі блювоти потрібна негайна допомога лікаря.

Отже, необхідно викликати «швидку», якщо у дитини спостерігаються такі симптоми:

в блювотних масах домішки крові червоного або коричневого кольору;

часта повторна блювота (понад чотирьох разів за 2 години), призводить до швидкого зневоднення;

блювота, яка супроводжується високою температурою, значною млявістю дитини, напівпритомним або несвідомим станом;

блювота, яка виникає після падіння дитини, травми голови;

блювота, яка супроводжується болем у животі, відсутністю випорожнення (перистальтики).

Правила долікарської допомоги при блювоті нескладні.

Якщо у дитини спостерігається блювота, її не можна залишати саму.

Дитину необхідно розвернути на бік, укласти у напіввертикальному положенні або тримати вертикально на руках.

Після кожного нападу блювоти необхідно попити і промити рот чистою водою.

До встановлення причин блювоти не давайте дитині ліків і не годуйте її.

Зберігайте спокій - блювота лякає маленьких дітей (і батьків теж). Психологічний спокій вашої дитини і заходи запобігання зневоднювання є ключовими для швидкого відновлення.

Центри, які регулюють блювотні рефлекси, розташовані в головному мозку. Тому занепокоєння і страх у дитини можуть спровокувати повторні напади. Заспокойте дитину.

Звернення до лікаря при блювоті у дитини, особливо повторної, обов`язкове.

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