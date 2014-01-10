В Україні з’являться лікарні інтенсивної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління реформ медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я Костянтин Надутий сьогодні на прес-конференції.

За його словами, лікарня інтенсивної допомоги матиме 14 основних профілів, які надаватимуть перелік певних медичних послуг при гострих станах і захворюваннях.

«Це – не «лежанка», щоб просто полежати. Їх можна прирівняти до лікарень швидкої медичної допомоги. У межах 90 км людина матиме змогу отримати увесь обсяг медичної допомоги. Приймальне відділення, реанімація, операційний блок – це елементи, до яких будуть монтуватися решта структур. Це початковий етап, який буде відпрацьовуватися найближчим часом», - сказав Надутий.

На його переконання, необхідно розвантажити спеціалізовану допомогу, щоб перенести обсяги хірургічної допомоги, допомоги при інсультах, інфарктах до інших лікувальних закладів.

«Сім таких лікарень вже визначено у Києві, 10 - у Донецьку, 12 - у Дніпропетровській області. У цих лікарнях буде надаватися допомога при екстрених станах та хворобах. Поступово закриватимуться хірургічні відділення, у яких робиться менше 2 тис. хірурічних операцій на рік. Бо у таких закладах хірургічна допомога є небезпечною. Там не може бути забезпечена кваліфікація рук хірурга, які мають оперувати щодня. Там, де менше 500 пологів на рік, медична допомога є небезпечною», - вважає Надутий.