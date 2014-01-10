Сніг і холод прийдуть в Україну 13 січня

Значне похолодання по всій території України розпочнеться 13-14 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у п`ятницю повідомила журналістам головний метеоролог сайту Opogode.ua Наталія Діденко.

"13 січня до України прийде зима з снігами і холодами", - сказала Діденко.

За її словами, температура повітря з наступного тижня може впасти до 2-7 градусів морозу. Найбільш сильні холоди очікуються у Чернігівській, Харківській, Сумській областях - до мінус 10-15 градусів.

Синоптик також повідомила, що в Карпатах випаде достатньо снігу для любителів зимових видів спорту.

При цьому синоптик не дала прогнозу на лютий і березень.

Нагадаємо, на території України спостерігається аномально тепла зима з переважанням плюсових температур.