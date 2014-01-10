Медстрахування запровадять після зміни структури меддопомоги

Медичне страхування в Україні запровадять лише після зміни структури медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління реформ медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я Костянтин Надутий сьогодні на прес-конференції.

На його переконання, реформа медичного обслуговування створює підгрунтя для запровадження медичного страхування.

«Медичне страхування – це інструмент. Запровадити медичне страхування без зміни структури медичної допомоги, без підвищення ефективності надання - неефективно. Росія швиденько запровадила медичне страхування на архаїчну структуру медичної допомоги. Там стали витрачати у декілька разів більше грошей - результати не задовольняють. Вони самі це визнають, кажуть: ми поспішили, треба було б зробити спочатку структурну перебудову (те, що робить зараз Україна), а потім вже медичне страхування», - зазначив Надутий.