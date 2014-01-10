В Україні знизилася смертність від транспортних травм

В Україні знизилися показники смертності внаслідок транспортних травм.

Про це повідомив начальник Управління реформ медичної допомоги МОЗ України Костянтин Надутий сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

На його переконання, однією з причин такої статистики є позитивні зрушення у наданні екстреної медичної допомоги потерпілим.

«На сьогодні першочергове завдання – наситити транспортом екстрену медичну допомогу. Ми очікуємо фінансування цього напрямку, щоб за кілька років подолати цю проблему. Щоб людина, яка потребує екстреної меддопомоги, вже на етапі транспортування отримувала адекватну допомогу. Ми на сьогодні маємо тенденцію зменшення смертності при транспортних травмах, бо потерпілі з політравмами зразу ж потрапляли до реанімобіля, а не в УАЗик. Відповідно до лікарні їх доправляли у більш керованому стані. Це є успіх і вектор, що ми маємо робити», - зазначив Надутий.

Він також підкреслив, що швидка медична допомога повністю забезпечена медикаментами.

«Немає випадків, щоб «швидка» приїхала до хворого, а лікарських препаратів у неї нема. Скарг по «швидкій» дуже мало. Покращилися рівень надання допомоги, медикаментозне забезпечення, є навіть надлишки», - наголосив чиновник.