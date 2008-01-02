Англія готує революцію у хірургії

Хірургічний робот під назвою i-Snake створюють британські фахівці. Вони сподіваються, що їх "дітище" стане революційним у медицині.

Завдяки цьому приладу лікарі зможуть здійснювати складні процедури, які сьогодні можливі тільки із застосуванням хірургічного втручання.

Експерти лондонського Імперського коледжу одержали грант у розмірі 2,1 млн. фунтів стерлінгів (понад 4 млн. доларів).

Лікар Тед Біанко з благодійного медичного фонду Wellcome каже: "Пройшли ті часи, коли в операційній правив хірургічний скальпель. Майбутнє хірургії за розумними пристроями, такими як i-Snake".

Cпециалисты вже сьогодні працюють над тим, щоб взагалі уникнути необхідності застосування скальпеля.

www.bbc.co.uk