У темному шоколаді немає нічого корисного

Британський медичний журнал Lancet на цьому тижні розчарував всіх любителів шоколаду. На сторінках видання з`явилася стаття, автори якої спростовують уявлення про користь темного шоколаду.

До останнього часу ніхто не сумнівався в тому, що темний шоколад корисний для здоров`я. Вважалося, що в ньому міститься велика кількість флавоноїдів - речовин, які добре впливають на серцево-судинну систему, запобігають розвитку хвороби Альцгеймера і, крім того, допомагають справитися з втомою. Але багато виробників випускають темний шоколад зовсім без флавоноїдів - річ у тому, що ці речовини мають гіркий смак, який не всім подобається.

Про зміни складу виробники і не думають писати на етикетці, вводячи тим самим в оману споживачів. Таким чином у шоколаді ховається справжнє зло - жири, цукор і зайві калорії.

Medinfo.ru