Зимова дієта на сухофруктах

Можна провести 3—5-денну дієту, яка дозволяє швидко знизити вагу. Для цього приготувати п`ять пакетиків (чоловікам — 7 пакетиків) зі 100-ми різних сухофруктів: 3 види сухофруктів і 2 види горіхів. Солоні і смажені з цукром горіхи не можна вживати — бажано узяти сушені. Окрім горіхів і сухофруктів, можна пити чай (зелений або чорний) або каву, але без цукру і молока.

Дієту краще всього проводити таким чином. Всі покладені продукти розділити на 10—12 порцій і кожну годину з`їдати по одній. Дієта переноситься легко, тому що людина не встигне відчути голод, а різноманітність горіхів і сухофруктів піде тільки на користь: не дратуватиме монотонна їжа. Для досягнення швидшого ефекту можна узяти 4 пакетики (2 з сухофруктами і 2 з горіхами). До того ж, вона дуже корисна для травного тракту і загального стану здоров`я.

Сухофрукти не містять жирів. Калорійність більшості з них коливається в межах 250-300 ккал на 100 гр. Якщо рахувати калорії, то всі сухофрукти без кісточок можна «раховати» за 300 ккал на 100 г, а сушені яблука — за 200. Точно так, як і горіхи часто рекомендується рахувати по 450 ккал на 100 г, незалежно від виду.