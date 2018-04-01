Загартування холодом може знизити імунітет

Як уникнути хвороб в сезон простуд? Деякі п`ють вітаміни, ліки, а хтось пробує загартовуватися холодом, купаючись в ополонці. Чи правильно це? І чи хворіють «моржі» простудними захворюваннями?

Поняття «кріотерапія» (лікування холодом) в офіційну медицину увійшло більше ста років тому. Німецький лікар Себастьян Кнейп захворів пневмонією, занурився в крижані води Дунаю і став видужувати. Зараз відомо, що розумно використаний холод може зняти набряки, запалення, оновлює тканини організму.

Кріотерапія активно застосовується в медицині Лікування холодом ефективно в різних областях медицини:

- у лікуванні травм і хвороб суглобів для зняття болю і набряку;

- у косметології – для видалення дрібного висипу на шкірі, зняття набряків;

- у дерматології – для зняття свербіння, видалення ороговілих мозолів, папілом.

Канадські учені провели дослідження і з`ясували, що дозований вплив низьких температур підвищує вироблення «гормонів щастя» - ендорфінів і серотоніна. Це може бути використано для лікування неврозів і депресій.

Загартовуватися потрібно, але ставитися до цього слід серйозно

Успіх загартування наступає лише в тому випадку, якщо процедури проводяться поступово і систематично. Занурення в холодну воду нетренованої людини може привести до зупинки серця, судом, спазмів у області горла.

Починати загартування можна зі щоденного обтирання рук і ніг прохолодною водою, потім включити в обтирання ділянку грудей, спини. Щодня слід знижувати температуру води на градус. Коли тіло звикне до холодних обтирань, можна почати обливання водою: почати з прохолодної (25°С) і поступово знижувати температуру.

При цьому треба врахувати, що холодове загартування не рекомендують при холодовой алергії, запальних гінекологічних захворюваннях, туберкульозі, порушеній функції нирок.

Які процедури вибрати взимку: моржування, тобто купання в холодній воді, біг по снігу чи обливання на вулиці?

Користь і шкода від моржування

При зануренні людини у крижану воду поверхня тіла охолоджується і кров спрямовується усередину, тим самим покращуючи роботу органів. Якщо слідувати цій логіці, то чим більше ми мерзнемо, тим стаємо здоровішими. Але це не зовсім так. Насправді лікувальна дія крижаної води відбувається тільки у перші секунди купання в ополонці. Подальше перебування в крижаній воді робить людину менш захищеною перед хворобами, знижує імунітет.

У «моржа», який довго плаває, розгрібаючи шматки льоду, імунні клітини забувають про свої обов`язки і стають недієздатними. А мікроорганізми вже не зустрічають ніяких перешкод і розмножуються як і раніше. Отже «моржі» так само, як і всі люди, хворіють на простудні захворювання.

Регулярні холодові дії кінець кінцем зношують організм. Багато лікарів відзначають, то у завзятих "моржів" виробляється залежність, потреба в холодових процедурах. Якщо ж зробити тривалу перерву в моржуванні, то розвивається депресія, апатія, ослабляється імунна система. В результаті багаторічного перевантаження надниркових залоз можуть виникнути розлади гормональної функції. До речі, у відомого прихильника моржування Порфирія Іванова виникали серйозні проблеми з судинами і нирками.

Тут важливий принцип – точне дозування і поступовість процедур, щоб не викликати переохолодження.

Ополонка чи парна? Найбільш результативна методика загартування – чергування холодного і гарячого. Дуже добре розпариться у лазні, а потім зануритися в крижану воду. Але із студеної річки назад потрібно бігти в парилку.

При таких процедурах тіло не відчуватиме дискомфорту. Кровотік прискорює свій рух, бактерії починають масово гинути. Така методика загартування ефективна і не шкодить.

По морозу босоніж

Відомий спосіб загартування – по морозу босоніж. Це не так небезпечно, як моржування. Річ у тому, що пухнастий сніжок за рахунок рихлої структури м`яко діє на ступні ніг. При цьому хвилеподібно поліпшується кровообіг (від кінцівок до внутрішніх органів) за рахунок активізації біологічних точок на поверхню стопи.

Але не варто без підготовки пірнати з головою в замет. Як і при будь-якому методі загартування, важливі регулярність і послідовність. Вперше треба просто вмиватися снігом, обтерти руки до ліктів. Наступного дня можна походити по снігу босоніж 15-20 секунд. Кожного разу треба збільшувати час на 5-10 секунд – до 3-х хвилин. Довше ходити по снігу не можна – буде банальна простуда.

Фізіологи вважають, що за допомогою регулярного загартування снігом можна зміцнити дихальну, нервову, серцево-судинну системи і підвищити опірність інфекціям.

Інна Колошук, лікар-гігієніст

news.open.by