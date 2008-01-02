В Україні - половина продуктів харчування з трансгенами

11:24, 02 січня 2008
Країна
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І лише один центр для виявлення ГМО 

Івано-Франківськ. 1 січня. УНІАН. Спеціалізовану лабораторію з визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) мають намір відкрити на базі ДП "Івано-Франківськстандартметрологія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", це буде другий в Україні діагностичний центр (один працює в "Укрметртестстандарті"), який визначатиме наявність трансгенних компонентів у продуктах харчування і сільськогосподарській сировині. Наразі створено ініціативну групу з підготовки до створення такої лабораторії, але необхідних коштів (380 тис. грн.) для придбання обладнання підприємство не має. Громадськість та підприємці Івано-Франківської області, представники ДП "Івано-Франківськметрологія" звернулися до голови облдержадміністрації Миколи ПАЛІЙЧУКА та голови обласної ради Ігоря ОЛІЙНИКА з проханням розглянути можливість фінансування створення лабораторії.

За результатами досліджень "Укрметртестстандарту" встановлено, що в Україні ГМО містяться в половині продуктів харчування. За інформацією фахівців, у людини, яка постійно споживає продукти з високим вмістом таких речовин, зростає вірогідність алергічних реакцій, порушення обміну речовин, змінюється опірність організму до антибіотиків, зростають ускладнення при лікуванні деяких захворювань.

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