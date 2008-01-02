У 80% дітей - алергія на коров`яче молоко

80% дітей до 14 років сьогодні страждають алергією на коров`яче молоко. Організм кожної четвертої дитини в Росії не переносить пшеницю, кунжут і чорний перець. Це показало дослідження фахівців Центру здоров`я дітей Російської академії медичних наук.

Як повідомила завідувачка відділення вірусології Центру здоров`я дітей РАМН доктор медичних наук Тетяна Сенцова, у дітей перевіряли алергенність до 90 продуктів харчування. З`ясувалося, що організм більшості малюків і підлітків не приймає коров`яче молоко. Алергенними визнані також дитячі молочні суміші, йогурти і сири на їх основі. На думку фахівців, це може бути пов`язано з якістю кормів, які сьогодні приймають в їжу тварини, а також з тим, що імунна система дітей ослаблена. Цікаво, що багато немовлят страждають від алергії на материнське грудне молоко. Тому, що батьки, у свою чергу, вживають коров`яче молоко.

Одними з найалергенніших визнані також пшениця і продукти з неї, кунжут і ряд спецій (зокрема чорний перець). Крім того, дитячий організм став погано сприймати морепродукти і деякі екзотичні фрукти, наприклад ківі і авокадо. А ось число дітей, у яких є алергія на сою, значно знизилося. Найбезпечнішим же з погляду алергенності визнано козяче молоко.

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