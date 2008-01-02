5 простих правил позбавлять сутулості

1. За столом не сутулитися, сидіти з прямою спиною, притискаючись до спинки стільця. Від очей до книги, яку тримаєте в руках, має бути не менше 30 см.

Книгу краще читати на спеціальній підставці з нахилом 40-45 градусів.

2. Коли сидите за столом чи перед телевізором, не кладіть ногу на ногу, бо при цьому утруднюється кровообіг у ногах. Сидячи довго за столом, періодично порухайте ногами. Через кожні 30-45 хвилин, якщо є така можливість, встаньте, порухайтесь.

3. Після роботи ввечері рекомендується виконувати вправи, які допоможуть розвантажити хребет від його денної напруги. Однією з вправ має бути йогівська "кобра": лежачи на животі, піднімаєте рівні ноги і голову, дивлячись на стелю.

4. Щодня робити ранкову гімнастику.

5. Академік М. Норбеков стверджує: якщо щоденно виконувати фізичні вправи для хребта, можна відновити міжхребцеві диски, зменшити прояви остеохондрозу, збільшити гнучкість хребта, а разом з тим поліпшити поставу свого тіла і самопочуття. Він запропонував вправи для тренування й омолодження хребта.

Вони базуються на наступних рухах: розтягування - стягування, згинання-розгинання, скручування-розкручування. Таким чином, за допомогою вправ відбувається масаж дисків, хрящів, а також прилеглих зв`язок, суглобових сумок. Вони краще постачаються кров`ю, стають еластичними, менше старіють і поступово виліковуються. Необоротне стає оборотним. У процесі тренування міжхребцеві диски потовщуються і хребці розсовуються на своє природне місце.

Ви можете "виростити" собі молодий гнучкий хребет незалежно від того, скільки вам років. Для цього тільки треба не лінуватися, проявити волю і наполегливість, і ви обов`язково досягнете своєї мети. Розтягуючи хребет, ми поліпшуємо функції всіх внутрішніх органів і своє здоров`я.