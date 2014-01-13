МОЗ закуповувало ліки за завищеними цінами - Держфінінспекція

У 2013 році Державна фінансова інспекція України виявила 29 випадків закупівлі Міністерством охорони здоров`я ліків за завищеними цінами, що призвели до розтрати 12,5 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомила Державна фінансова інспекція України у відповідь на депутатське звернення заступника голови партії "Батьківщина", народного депутата Павла Петренка, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Зокрема, Держфінінспекція встановила, що при закупівлі МОЗ лікарського засобу "Доцет 80 мг" за ціною 3 790,00 грн ціна на аналогічний лікарський препарат у Молдові була значно нижчою - 2791,01 грн; лікарського засобу "Лейкофозин" - за ціною 56,94 грн, ціна на аналогічний лікарський засіб у Болгарії була 28,92 гривні.

Окрім того, йдеться в повідомленні, у відповіді зазначено, що в 2012 році Міністерство охорони здоров’я не забезпечило заклади охорони здоров`я необхідними ліками та виробами медпризначення. Так, наприклад, для проведення у 2012 році централізованих заходів з імунопрофілактики імунобіологічних препаратів було закуплено лише 66,94% від потреби регіонів; препаратів з трансплантації - 56,62% від потреби регіонів, медикаментів для лікування туберкульозу - 88,2%, тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу - 73,3%, лікарських засобів та виробів медпризначення для забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД - 46,5%, для лікування онкохворих дітей - 68,92%, лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію, - 24,6%, для дітей, хворих на муковісцидоз, - 28,6%, лікарських засобів та виробів медпризначення для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями - 38,2%, забезпечення хворих ендопротезами та іншими імплантатами - 23%, медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз - 30,67%.

У МОЗ ситуацію пояснили тим, що вимога закуповувати ліки за цінами, не вищими за рівень задекларованих з урахуванням усіх надбавок, поширюється лише на державні заклади і установи охорони здоров`я. А Міністерство охорони здоров’я України є центральним органом виконавчої влади та не є закладом охорони здоров`я.

Петренко звернувся до прем’єр-міністра з вимогою внести відповідні зміни до нормативно-правових актів у частині здійснення МОЗ централізованих держзакупівель лікарських засобів та виробів медпризначення, щоб надалі МОЗ не мав змоги закуповувати ліки за необґрунтовано завищеними цінами, а зекономлені бюджетні кошти спрямував на закупівлю тих препаратів, яких бракує.

Окрім того, Петренко звернувся до Міністерства внутрішніх справ з вимогою відкрити кримінальне провадження за виявленими фактами розтрати МОЗ бюджетних коштів, зазначається в повідомленні.