Українцям не радять відпочивати в Таїланді

Міністерство закордонних справ закликає українців не їхати до Таїланду.

Як пише ТСН, масові вуличні протести в країні тривають вже другий місяць, проте ситуація загострилася, зізнаються навіть представники турпоераторів. Вони радять туристам не летіти до Таїланду. Відтак, деякі авіакомпанії, які пропонують туристичним агентствам чартерні перевезення, вже скасували рейси в Бангкок. Гірша ситуація з тими, хто не може тепер вилетіти з Таїланду.

Журналістка "ТСН.Особливе" Тетяна Боковня щойно повернулася з відпочинку у Таїланді. За її словами, на всіх курортах дуже спокійно, а про негаразди та протести на вулицях дізналася тільки, коли поверталася до Бангкоку в аеропорт. "Коли 11 січня ми їхали до аеропорту, а їхали аж три години, тому це дуже нетипово, бо цю відстань можна було подолати за півгодини", - сказала вона.