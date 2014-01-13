Холод може зумовити мігрень

Холодова мігрень

Занадто охолоджені напої або морозиво можуть викликати приступ холодової мігрені. Фахівці називають цю реакцію ice-cream headach - «головний біль від морозива».

Але такий стан зумовлюють не лише холодні продукти.

Трапляється, при виході на вулицю (особливо без головного убору) з`являється відчуття, що щелепи буквально звело, а голова зараз розколеться від болю. Це і є холодова мігрень - пряма дорога до невралгії трійчастого нерва. І це вже серйозно.

Основний спрямування на профілактику. Тому завжди носіть головний убір, і взимку обережніше з холодними десертами і напоями.