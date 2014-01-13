Холод може зумовити мігрень
12:57, 13 січня 2014Країна
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Взимку замість морозива - гарячий чай
Холодова мігрень
Занадто охолоджені напої або морозиво можуть викликати приступ холодової мігрені. Фахівці називають цю реакцію ice-cream headach - «головний біль від морозива».
Але такий стан зумовлюють не лише холодні продукти.
Трапляється, при виході на вулицю (особливо без головного убору) з`являється відчуття, що щелепи буквально звело, а голова зараз розколеться від болю. Це і є холодова мігрень - пряма дорога до невралгії трійчастого нерва. І це вже серйозно.
Основний спрямування на профілактику. Тому завжди носіть головний убір, і взимку обережніше з холодними десертами і напоями.
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