Причини хейліту

Під екзотичною назвою ховається діагноз - запалення червоної облямівки, слизистої оболонки і шкіри губ. Хейліт з`являється в морозну вітряну погоду і нерідко стає хронічним: губи постійно лущаться, покриваються незаживаючими тріщинами. Говорити і посміхатися стає дуже боляче.

Нерідко це захворювання провокує нефізіологічне ротове дихання: людина не може вдихати повітря носом через хронічний риніт. Очевидно, що лікувати потрібно основне захворювання.

Окрім цього, хейліт може виникати через недостатній догляд за губами, тому в холодну пору використовуйте якісну гігієнічну помаду або бальзам для губ. Ще одна з можливих причин - звичка облизувати і покусувати губи. Швидше позбавтеся від неї!

Дефіцит в організмі вітамінів і мінералів також провокує хейліт. Порадившись із лікарем, підберіть оптимальний для вас вітамінний комплекс.