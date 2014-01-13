Завтра в Криму - сніг та хуртовини

Завтра, 14 січня, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише вночі та вранці у північних, східних областях та Приазов`ї місцями невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, водночас в Криму очікується сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, в горах місцями 25 м/с.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважатиме західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму 1-6° тепла.

У Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.