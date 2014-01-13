Медикам Києва мають виплатити муніципальні надбавки

Виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко доручив підлеглим забезпечити виплату поточної зарплати працівникам “Київпастрансу” та знайти механізм фінансування муніципальних надбавок медикам та вчителям.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання було порушене самим Голубченком на апаратній нараді КМДА, на якій розглядалась підготовка міста до відзначення 200-річчя з дня народження Шевченка.

В. о. голови КМДА попросив доповісти гендиректора “Київпастрансу” Миколу Ламбуцького з приводу виплати зарплат. У свою чергу керівник підприємства сказав, що наразі не вистачає 30 млн грн, щоб розрахуватися із зарплатами у цьому місяці. Ламбуцький підкреслив, що наразі вирішується питання саме щодо забезпечення заробітної плати за грудень 2013-го та січень 2014-го року.

Реагуючи на це, Голубченко доручив Департаменту фінансів КМДА вивчити питання відстрочення платежів “Київводоканалу” і “Укртелекому” до прийняття бюджету міста, і за рахунок цих коштів виплатити зарплати.

“Бо нам треба виплачувати заробітні плати. Немає більш ганебного, ніж не виплачувати зарплату людям, які живуть лише за рахунок цієї заробітної плати. Вони не мають ніяких додаткових надходжень. Вони не працюють на ринках, не працюють найманцями десь, вони працюють в комунальному підприємстві. І наше завдання головне - своєчасно виплатити зарплату”, - наголосив Голубченко.

За його словами, протягом тижня Департамент фінансів має вирішити, що саме потрібно підписати і вирішити в КМДА чи в уряді, тобто, які необхідні постанови, рішення чи розпорядження. Як варіант Голубченко не відкидає можливість залучення короткострокових кредитних ресурсів чи позик в банку.

“Але ми повинні в січні виплатити зарплату в повному обсязі”, - підкреслив Голубченко.

За інформацією Ламбуцького, місячний фонд заробітної плати на підприємстві становить 56 млн грн.

Голубченко попросив Ламбуцького контролювати питання і дав доручення Департаменту транспорту КМДА взяти питання на особистий контроль.

Крім того, на апаратній нараді була озвучена проблема з виплатою муніципальних надбавок вчителям та медикам у зв`язку з тим, що не прийнято бюджет міста.

У зв`язку з цим Голубченко звернувся до керівників департаментів освіти і науки, охорони здоров`я та фінансів разом обговорити питання та спробувати знайти механізми, що забезпечать виплати надбавок.

На переконання Голубченка, має бути законне вирішення проблеми.

“Ми виплатимо надбавки, знайдемо можливості. Є рішення. Треба його просто шукати і ми знайдемо. Воно буде законне”, - запевнив Голубченко.