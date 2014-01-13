Попереджають водіїв про погіршення погодних умов

ДАІ попереджає водіїв про погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг, сильний вітер, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДАІ нагадує автовласникам про особливості експлуатації транспортних засобів у зимовий період. Вирушаючи в дорогу, слід перевірити технічний стан автомобіля, звернути особливу увагу на стан зовнішніх світлових приладів транспортних засобів, склоочисників, обігрівачів салону.

Крім стандартних предметів (аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, балонного ключа, буксирувального тросу, запасного колеса і домкрата), можуть стати в нагоді додатковий комплект теплого одягу, ліхтар на батарейках, дроти "прикурювання", скребок для скла і щітка, свічки, сірники, невеличка лопата, зарядний пристрій до мобільного телефона, гарячі напої у термосі, номери телефонів чергових частин ДАІ та аварійних служб.

За різкого погіршення погодних умов по можливості варто утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані.